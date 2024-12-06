هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة إلى لبلبة

وجهت الفنانة هنا زاهد رسالة مؤثرة إلى الفنانة لبلبة، وذلك بعد ظهورها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش، وعلقت "الزاهد" بأنها كانت محظوظة بالعمل معها في بداية مشوارها الفني.

هنا الزاهد تعبر عن حبها للفنانة لبلبة

كتبت هنا الزاهد من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" تعليقاً مرفقاً على مقطع فيديو للفنانة لبلبة وهي تتحدث عن الحب ببرنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش، حيث بدأت الزاهد رسالتها مؤكدة حبها للفنانة لبلبة قائلة: "أنا بحب «نونيا» أوي، أطيب قلب وأبيض من جوا".

وتابعت أنها سعيدة بالعمل معها في بداية مشوارها الفني في مسلسل "مأمون وشركاه" الذي شاركت به عام 2016، موضحة: "أحلى حاجة حصلت لي أني اشتغلت معاها في بداية حياتي في مسلسل مأمون وشركاه".

واستكملت قائلة إن الذي يجلس مع الفنانة لبلبة ويتحدث معها سيكتشف أن بداخلها طفلة صغيرة: "اللي يقعد معاها يعرف أنها من جوا طفلة صغيرة. بحبك أوي".

يُذكر أن مسلسل "مأمون وشركاه" من إنتاج عام 2016، بطولة الفنان عادل إمام ولبلبة والراحل مصطفى فهمي وتامر هجرس وحمزة العيلي وخالد سرحان، من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام

"آل شنب" آخر مشاركات لبلبة السينمائية

عُرض مؤخراً للفنانة لبلبة فيلم "آل شنب" الذي شاركت بطولته بجانب كوكبة من النجوم من بينهم ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث فيلم "آل شنب" في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة "آل شنب" فيُضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد تتجمع العائلة الكبيرة التي تتكون من 4 شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن فتحدث العديد من المواقف الكوميدية بينهم.

وفي سياق آخر تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، عادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية، كما تترقب هنا عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر الجاري.

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