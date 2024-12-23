الكشف عن سبب عدم عودة ميغان ماركل إلى بريطانيا

كشف غرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق، خلال تصريحات إعلامية، عن سبب عدم إمكانية ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، دوق ساسكس، إلى بريطانيا.

خلال تصريحاته، أوضح الموظف الملكي، أنه من غير المرجح أن تعود ميغان ماركل إلى المملكة المتحدة، مضيفًا أن السبب في هذا يعود إلى أنها "فتاة أمريكية للغاية". تعيش ميغان ماركل مع زوجها وطفليهما، حاليًا، في مونتيسيتو، كاليفورنيا.

يعتقد هارولد، والذي كان قد عمل كبير خدم الملك تشارلز منذ عام 2004 وحتى عام 2011، أن دوقة ساسكس قد تعود لقضاء إجازة عيد الميلاد في بريطانيا مستقبلًا، لكنه أكد على رأيه بأن ماركل لن تعيش في المملكة المتحدة على نحو دائم. قال عن هذا: "أعتقد أن ميغان فتاة أمريكية للغاية". وتابع قائلًا: "هي لا تريد أن تكون في المملكة المتحدة بشكل دائم".

أما بشأن احتمالية عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة أوضح هارولد أن الأمير على عكس زوجته، وأنه من المرجح أن يعود إلى وطنه، ويعيش هناك على نحو دائم. قال هارولد عن هذا: "أعتقد أن الأمير هاري قد يكون منفتحًا على العودة".

كان الأمير هاري، قد رد، مؤخرًا، للمرة الأولى، على الشائعات التي تنتشر بشكل متكرر حول وجود خلافات بينه وبين زوجته، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر DealBook لعام 2024، الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي.

خلال رده على الشائعات، قال الأمير هاري: "لقد انفصلنا ربما 10 أو 12 مرة، بحسب ما قيل، كما أننا اشترينا منازل، أو انتقلنا منها بالعدد نفسه. من الصعب مواكبة تلك الادعاءات". أشار الأمير هاري إلى أن ظهوره أو ظهور زوجته خلال بعض المناسبات المهنية منفصلان، ليس دليلاً على وجود مشكلات بينهما، أو انفصالهما، ولكنها على الأغلب تكون التزامات مهنية فردية لدى كل منهما.

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