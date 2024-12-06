ليلى علوي توجه رسالة دعم لمنى زكي والأخيرة ترد عليها

حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم وتهنئة النجمة منى زكي، وذلك بعد ترشيح فيلمها "رحلة 404" لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

ليلى علوي توجه رسالة دعم لمنى زكي

نشرت ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانة منى زكي ووجهت لها تهنئة ورسالة دعم، حيث قالت ليلى: "مبروووك للفنانة منى زكي على ترشيح فيلمها "رحلة 404" لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، هو تتويج لمسيرة حافلة بالإبداع والتميز"، وأكملت: "أتمنى كل التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية، وأن تحصد هذه الجائزة التي تستحقها بجدارة".

لترد عليها الفنانة منى زكي في تعليق على منشورها الذي تهنئها فيه: "أستاذتي الكبيرة مقاماً وخلقاً وحباً في الفن، بحبك جداً تعلمت منك الكثير، أشكرك جداً على كل حاجة وبحبك جداً".

فيلم "رحلة 404"

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول "غادة سعيد – منى زكي"، تعمل مندوب تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تماماً، وتحضر للسفر لأداء فريضة الحج لتعلن توبتها وتتقرب من الله بالصلاة، لكنها تصطدم بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها.

تتعرض والدة غادة لحادث ضخم وتحتاج مبلغاً مالياً ضخماً لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تذهب غادة لماضيها الملوث، وتفتح دفاترها القديمة، بحثاً عن توفير تلك الأموال، وتضطر للسرقة وتتعرض لضغوط صعبة، وفي النهاية تنجح في توفير المبلغ والسفر للحج.

الفيلم بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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