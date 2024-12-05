وكيل نقابة الموسيقيين يرد على الناقد الفني طارق الشناوي بعد تصريحاته عن شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - أكد الدكتور المصري محمد عبد الله، وكيل نقابة الموسيقيين، أن النقد الفني يجب أن يركز على الأعمال الفنية بدلاً من الهجوم الشخصي على الفنانين، وجاء تصريح عبد الله ردًا على تعليق الناقد الفني طارق الشناوي بشأن إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق بسبب "زلة لسان"، وأوضح عبد الله أن تدخل النقد في القضايا الشخصية قد يضر بالحركة الفنية و يؤثر سلبًا على حرية التعبير والإبداع.

و أضاف أن نقابة الموسيقيين تواجه تحديات أكبر يجب أن تركز عليها، مثل توفير فرص عمل للفنانين.