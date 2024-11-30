المخرجة بتول عرفة قبل عرض مسرحية حاوريني يا كيكي: الجمهور السعودي ذواق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - تستعد المخرجة بتول عرفة، لافتتاح مسرحيتها الجديدة "حاوريني يا كيكي"، بطولة دينا الشربيني ورانيا يوسف، على مسرح محمد العلي، ضمن فاعليات موسم الرياض، بـ المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من يوم 4 وحتى 8 ديسمبر المقبل.
وتدور أحداث المسرحية، في إطار كوميدي، حيث يتنافس 3 أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة.
لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟.
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وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليباً مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.
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تفاعل الجمهور السعودي يمنحها المزيد من الشغفومن جانبها، أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بالعودة من جديد للجمهور السعودي والمشاركة في موسم الرياض من خلال "حاوريني يا كيكي"، مؤكدة في بيانٍ صحفي، أنها تسعد دوماً بمقابلة الجمهور السعودي الذواق والشغوف بالفن، خاصة الفن المصري، وأن تفاعل الجمهور السعودي مع العروض المسرحية التى تقدمها، يمنحها الشغف والرغبة في العودة من جديد وتقديم أعمال مسرحية تلقى قبولهم.
المسرحية تضم مجموعة كبيرة من النجوموأضافت بتول عرفة أن العرض المسرحي "حاوريني يا كيكي"، بذلت فيه مجهوداً كبيراً خلال التحضير، وذلك بسبب حجم فريق عمل المسرحية الذي يضم كماً كبيراً من النجوم، وسط العديد من الارتباطات الفنية لكل منهما، مشيرة إلى أن العمل لايت كوميدي ويضم عدداً من الاستعراضات والأغاني التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن كريم عرفة.
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أبطال وقصة مسرحية "حاوريني يا كيكي"مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، دياب، أوس أوس، أحمد عبد الوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبد الهادي، والعرض من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.
وتدور أحداث المسرحية، في إطار كوميدي، حيث يتنافس 3 أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة.
لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟.
https://www.instagram.com/p/DC1zbJttekp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DC1zbJttekp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DC1zbJttekp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تجارب بتول عرفة في موسم الرياضتعد تلك المسرحية، هي الرابعة للمخرجة بتول عرفة، في موسم الرياض، حيث سبق وقدّمت 3 تجارب مسرحية على مدار السنوات الماضية، وهي: "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف، وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر وميرهان حسين، والعرض المسرحي "شحاتين أكاديمي" بطولة أحمد فهمي.
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أبرز أعمال بتول عرفةوكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجاري 2024، كليب هايدي موسى "لسه صبية" وكليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفى قمر "صناعة مصرية"، وكليب أغنية "يملى العين " مع معز علي، إضافة إلى كارول سماحة و شذى حسون وخالد سليم و محمد نور ورانيا يوسف، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024.
وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليباً مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».