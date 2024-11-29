نجوى كرم تتصدر غلاف مجلة “فوغ”: “أيقونة الغناء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتصدر النجمة اللبنانية نجوى كرم غلاف مجلة “فوغ” بالعربية لعدد ديسمبر/كانون الأول المقبل، بإطلالة تعكس لقبها الشهير “شمس الأغنية اللبنانية” وتحت عنوان عريض: “شمس الأغنية ابتكار جديد لإطلالة أيقونة الغناء نجوى كرم”. وتتناول نجوى في مقابلة خاصة مع المجلة محطات من مسيرتها الفنية، وتستعيد لحظات “عزيزة” على قلبها، بالإضافة إلى الحديث عن أسلوبها الموسيقي المميز.

وفي تصريحاتها للمجلة، أعربت نجوى عن تقديرها للموروث الموسيقي اللبناني قائلة: “أحب أن أعتبر موسيقاي امتدادًا للموال اللبناني والموسيقى الشعبية، التي أسستها قبلي أيقونات مثل صباح ووديع الصافي”. وأضافت: “اخترت طريقهم، ولكنني أضفت لمساتي الجمالية، وصوتي، وأدائي الخاص حتى لا أقع في فخ أن أصبح نسخة ممن سبقوني”.

واستعادت نجوى ذكريات طفولتها في الحوار، مؤكدة أهمية الحلم والإصرار في تحقيق النجاح: “الناس نتاج أحلامهم. كنت في طفولتي أحلم دائمًا بالشهرة. وأنا على يقين تمامًا من أن ما تؤمن به هو ما ستكون عليه، إذا كان لديك القدر الكافي من العزيمة والإصرار”.

وأثناء استعراضها صورًا عائلية من أرشيفها في فيديو نشرته المجلة، ظهرت نجوى بعينين دامعتين وهي تتحدث عن علاقتها بالصور قائلة: “ما عندي كتير صور وأنا صغيرة. ما بعرف ليه ما كنت حب اتصور”. وتابعت: “ما بعرف كيف صرت فنانة، واتصور واقف قدام كاميرا بوقت وأنا صغيرة كنت أهرب دايمًا منها”.

تعد هذه الإطلالة على غلاف “فوغ” واحدة من أبرز اللحظات الفنية لنجوى كرم، التي لا تزال تحتفظ بمكانتها كأيقونة في عالم الموسيقى العربية، وتواصل التعبير عن هويتها الفنية المميزة بأسلوب يعكس أصالتها وتجددها.