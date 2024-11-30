شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أفلام من مصر ولبنان وفلسطين بالدورة السادسة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته السادسة، التى تنطلق في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل، عددًا من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا.

ويشهد الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، ، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.

ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب، يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف بحفل افتتاح دورته السادسة، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، وذلك يوم 16 ديسمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير هذا العام فى دورته السادسة، عدد من الأفلام القصيرة من مختلف الدول كعرض عالمي أول خلال فعاليات المهرجان.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة هذا العام من 16 ديسمبر وحتى 21 من نفس الشهر.



فيلم برتقالة من يافا



فيلم اروح لفين



فيلم far from it