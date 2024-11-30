تفاصيل مشاركة حسن أبو الروس بمهرجان "ساوند ستورم" في الرياض

حسن أبو الروس يؤكد سعادته بالمُشاركة في المهرجان أمام نجوم العالم

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - يُحيي الفنانخلال الفترة المُقبلة حفله الغنائي في مدينةبالسعودية، ويأتي الحفل ضمن فعالياتوتأتي مُشاركة الفنان حسن أبو الروس بالمهرجان مع نُخبة من نجوم الموسيقى والغناء الوطن العربي والعالم والذي يُشاركون في مهرجان "ساوند ستورم" حيث يعد واحدًا من أكبر الكرنفالات الموسيقية على مستوى العالم، ومن بينهم الفنانين إمينيم، جيسون ديرولو، ديفيد جيتا، إيكون، والفنانين العرب ومن أبرزهم إليسا، أحمد سعد، مروان موسى.وقد علق الفنان حسن أبو الروس على مُشاركته بمهرجان "ساوند ستورم" قائلًا بأنه حلم تحقق وأنه مُتحمس للغاية للمشاركة مع أساطير عالمية مثل ترافيس سكوت، 50 سنت، كما أنه سعيد لتمثيله مصر للمرة الثانية على التوالي في المهرجان.كما أنه من المُنتظر أن يحتفل الفنان حسن أبو الروس مع الجمهور السعودي بإطلاق ألبومه الجديد والذي جاء بعنوان "العيون بصالي"، وأيضًا تقديمه مجموعة من أشهر أعماله الغنائية خلال الحفل ومن بينها "شيكالاستيك، فلتت مني، كل الناس" بمصاحبة عرض استعراضي راقص مميز بأزيائه الممُيزة وأدائه الغنائي.

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