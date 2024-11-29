تيا ديب وشقيقها جورجي يستمتعان برحلتهما الشتوية في سويسرا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - شاركت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، صوراً وفيديوهات تجمعها بشقيقها جورجي ديب من "بريج" في سويسرا حيث وثّقا لحظاتهما السعيدة من خلال الرحلة الشتوية الممتعة التي قضياها سوياً في هذه المنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة. وكانتتيا ديب قد شاركت متابعيها أيضاً مؤخراً صوراً وفيديوهات من حفل يوم ميلادها السادس والعشرين وسط شقيقها جوي وأصدقائها المقربين.

تيا وشقيقها جورجي يوثقان رحلتهما إلى سويسرا بالصور والفيديوهات

تقع "بريج" جنوب سويسرا بين جبال الألب في بيرن وفاليه، على مقربة من نهر أليتش الجليدي. وتعد "بريج" منطقة مثالية للنزهات والتجوّل في أزقة البلدة القديمة التي تبدو كما أظهرت تيا ديب الصور أنها خالية من السيارات. وتتميز البلدة بمنازلها الأرستقراطية. وعلقت تيا على الصور والفيديوهات التي جمعتها بشقيقها جورجي من سويسرا "جمال الحياة" إشارة إلى جمال الحياة في هذه المنطقة التي تتميز بمناظرها الخلابة وهدوئها. وعلقت والدتها الفنانة نوال الزغبي على صور ولديها تيا وجورجي بعبارة My Love مع إيموجي القلب الأحمر واحد لتيا وآخر لجورجي. كذلك وضع جوري شقيق تيا وتوأم جورجي إيموجي القلب الأحمر لشقيقته وشقيقه.

وبدت تيا ديب وشقيقها جورجي ديب المقلّ بظهوره على السوشيال ميديا يستمتعان برحلتهما الشتوية. ووثقت أوقاتهما السعيدة من خلال الصور التي أبرزت جمال الطبيعة الخلابة والهدوء والسكينة اللذين تتمتع بهما هذه المنطقة وهي الوجهة التي اختارها الشقيقان للتمتع بوقتهما في ظل حرارة طقس متدنية كما ظهر من خلال ملابسهما السميكة التي كانا يرتديانها والأجواء الشتوية التي ظهرت في الصور. ومن الأماكن التي وثقتها تيا ديب بكاميرتها مزرعة للخيول وفيديو للأغنام وهي تسير في الحقول بالإضافة لقطار أحمر اللون قديم وصورة للمنازل ذات الطراز الأرستقراطي ونشرت أيضاً فيديو لها وهي تمشي سعيدة في المنطقة وتكتشف معالمها وطبيعتها الخلابة.

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تيا ديب تحتفل بيوم ميلادها السادس والعشرين



وكانت تيا ديب قد احتفلت مؤخراً بيوم ميلادها السادس والعشرين بحضور شقيقها جوي وأصدقائها وصديقاتها المقربين. وطغى اللون الأحمر على أجواء الحفل، من قالب الحلوى باللون الأحمر الذي كتب عليه cute but scorpio (لطيفة ولكن برج العقرب) وحملته تيا وهي تطفىء الشموع وتبتسم، بالإضافة للورود الحمراء التي انتشرت في أرجاء المكان والحلوى والزينة على الطاولة.