بالتزامن مع عرض مين يصدق في دور السينما.. هكذا ساند أشرف عبد الباقي ابنته زينة  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - حرص الفنان أشرف عبد الباقي على مساندة ابنته زينة ودعمها، وذلك بالتزامن مع عرض فيلمها "مين يصدق" في صالات العرض السينمائي.
فيلم "مين يصدق" شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 ، ولاقى إشادات كبيرة من صناع الفن والقائمين على المهرجان، وأكد أشرف عبد الباقي على سعادته بنجاح ابنته.
يشارك في بطولة الفيلم شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.
يمكنكم متابعة قبل زينة أشرف عبد الباقي.. أبناء فنانين اقتحموا عالم الإخراج
أشرف عبد الباقي يساند ابنته زينةشارك الفنان أشرف عبد الباقي مقطع فيديو طريف من عرض فيلم "مين يصدق" والذي قامت بإخراجه ابنته زينة، من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق على الفيديو قائلًا : "الناس كلها صدقت، سعيد بردود فعل الجمهور على الفيلم .. شكرا لحضراتكم و استنونا فى باقي السينمات".
View this post on Instagram
A post shared by Ashraf Abdel Baky (@ashrafabdilbaky)
فيلم "مين يصدق" شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 ، ولاقى إشادات كبيرة من صناع الفن والقائمين على المهرجان، وأكد أشرف عبد الباقي على سعادته بنجاح ابنته.
قصة وصناع الفيلمفيلم "مين يصدق؟" يعتبر من الأفلام الروائية التي تركز على قصة "نادين"، التي تملأ فراغ حياتها بارتباطها بشاب محتال يُدعى "باسم". معاً، يتورطان في عمليات نصب تجرهما إلى مواقف معقدة تختبر قوة علاقتهما وتضعها على المحك.
يشارك في بطولة الفيلم شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.
يمكنكم متابعة قبل زينة أشرف عبد الباقي.. أبناء فنانين اقتحموا عالم الإخراج
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».