بالتزامن مع عرض مين يصدق في دور السينما.. هكذا ساند أشرف عبد الباقي ابنته زينة  

أشرف عبد الباقي يساند ابنته زينة

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قصة وصناع الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - حرص الفنانعلى مساندة ابنته زينة ودعمها، وذلك بالتزامن مع عرض فيلمها "مين يصدق" في صالات العرض السينمائي.شارك الفنانمقطع فيديو طريف من عرض فيلم "مين يصدق" والذي قامت بإخراجه ابنته زينة، من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق على الفيديو قائلًا : "الناس كلها صدقت، سعيد بردود فعل الجمهور على الفيلم .. شكرا لحضراتكم و استنونا فى باقي السينمات".فيلم "مين يصدق" شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 ، ولاقى إشادات كبيرة من صناع الفن والقائمين على المهرجان، وأكد أشرف عبد الباقي على سعادته بنجاح ابنته.فيلم "مين يصدق؟" يعتبر من الأفلام الروائية التي تركز على قصة "نادين"، التي تملأ فراغ حياتها بارتباطها بشاب محتال يُدعى "باسم". معاً، يتورطان في عمليات نصب تجرهما إلى مواقف معقدة تختبر قوة علاقتهما وتضعها على المحك.يشارك في بطولة الفيلم شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.يمكنكم متابعة قبل زينة أشرف عبد الباقي.. أبناء فنانين اقتحموا عالم الإخراج

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