شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامي عن عدم غنائه بمفرده: "مش هقف في الطابور من تاني وابدأ أجرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد الشامى حول سبب عدم غنائه أية أغاني سينجل بمفرده حتى الآن واقتصار تجربته الغنائية على فريق واما بقوله: "بالتأكيد مش ها أحب أقف فى الطابور من أوله وأبدأ أجرب لوحدي والناس تسمعني أو لا".

أضاف أثناء استضافته ببرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: كويس أوي تجربة واما إنها فى تاريخي الغنائى ومش عايز أضيف ليها حاجة تانية، لأنها تجربة مهمة وها تفضل فى ذاكرة جيلنا، وبيتبص ليها إنها مميزة ومختلفة".

من ناحية أخري يشارك شامى فى مسلسل "رقم سرى" الذى يتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"؛ حيث تعد أحداثه امتدادا للعمل الذى قامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى،. ويشارك فى البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كل من: صدقى صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.