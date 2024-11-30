شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية وطنية وزغاريد.. شيرين فى الكويت تحتفل بوقف إطلاق النار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا مميزًا في الكويت، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".

خلال الحفل، وجهت شيرين رسالة مؤثرة لأهل لبنان بمناسبة وقف إطلاق النار، وأدت أغنية "بحبك يا لبنان"، مما أضفى طابعًا إنسانيًا على الأمسية، وقامت بإطلاق الزغاريد احتفالا بهذه المناسبة.

انطلقت فعاليات الحفل في أجواء مفعمة بالحماس، حيث توافد الجمهور من مختلف الأعمار لحضور هذا الحدث الفني البارز، بعدما نفذت التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، مما يعكس شعبية شيرين الكبيرة في الوطن العربي، كانت الأجواء مليئة بالطاقة الإيجابية، حيث تفاعل الحضور مع كل أغنية قدمتها شيرين.

وفي لحظة مؤثرة خلال الحفل، أعربت شيرين عن تضامنها مع الشعب اللبناني وهنأتهم بوقف إطلاق النار. قالت: "مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار"، ثم قامت بأداء أغنية بحبك يا لبنان، التي تحمل مشاعر الحب والتضامن مع الشعب اللبناني، والأغنية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

شهد الحفل حضور فريق عمل ألبومها الأخير، بما في ذلك الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين ، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة، مما زاد من حماس الجمهور وتفاعلهم معها.

شيرين عبرت عن سعادتها بلقاء جمهورها الكويتي، مؤكدة أن هذا اللقاء يعني لها الكثير، وأن الكويت دائمًا كانت لها مكانة خاصة في قلبها.