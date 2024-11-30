شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الكاتب إسماعيل عبد الله شخصية مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الكويت المسرحي الكاتب الإماراتي الكبير إسماعيل عبد الله، ليكون شخصية المهرجان في دورته 24، والتي من المفترض إنطلاقها خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر، والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب.

ويشارك بالمهرجان 6 عروض مسرحية هي: "من زاوية أخرى" لفرقة المسرح الكويتي، من تأليف مصعب السالم، وإخراج محمد الشطي، ومسرحية «لا تهدي وردة»، من تأليف بدر حياتي، وإخراج أحمد البناي، ومسرحية «اغتصاب» من تأليف سعد الله ونوس، ومن إخراج خالد أمين، ومسرحية «أنتم مدعوّون إلى حفلة» لشركة آرت ترند، وهي من تأليف فاطمة العامر، وإخراج هاني الهزاع، ومسرحية «نداء» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، وهي من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فيصل العبيد.

إسماعيل عبد الله، فهو أحد كتّاب المسرح الإماراتيين البارزين على المستويين المحلي والعربي، حصد جائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان الكويت المسرحي الثاني عشر عام 2011 عن نص «البوشية»، وشغل مناصب عدة، منها: الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ورئيس جمعية المسرحيين بدولة الإمارات. أسّس فرقة مسرح خورفكان الشعبي عام 1979، ساهم في تأسيس المسرح الحر بجامعة الإمارات عام 1981، ساهم في تأسيس مسرح الطليعة بخورفكان عام 1986، وشارك كممثل أيضًا في العديد من الأعمال المسرحية المحلية، كما خاض تجربة التأليف الدرامي التي عُرفت بدراما الواقع.

عمل في بداية تخرجه في الجامعة مذيعاً ومعد برامج بتلفزيون أبوظبي عام 1985، وعُيّن عام 1994 نائباً لمدير تلفزيون أبوظبي حتى عام 1996، ثم تم تعيينه مديراً لإذاعة وتلفزيون أبوظبي حتى 2003، وفي عام 1974 كانت بدايته في التأليف الدرامي بمسلسل "قوم عنتر"، بطولة ضاعن جمعة وسلطان الشاعر وجابر نغموش، وقدم خلال مسيرته 6 مسلسلات تنوعت بين الوطني والاجتماعي والكوميدي، واستعرضت العديد من القضايا المجتمعية الواقعية المهمة، منها: "لو إني أعرف خاتمتي" مع هدى الخطيب ومرعي الحليان، "خيانة وطن" مع حبيب غلوم وهيفاء حسين، "الشهد المر" مع زهرة عرفات وإبراهيم الحساوي، "الزقوم" مع سعد الفرج وفاطمة الحوسني، و"بو حظين" مع جابر نغموش وجمعة علي.

تميز إسماعيل عبد الله في عالم "أبو الفنون"، وتولى خلال مسيرته إخراج عدد من المسرحيات، أبرزها: "الصراخ، "الأرض بتتكلم أوردو" و"الملك هو الملك"، كما تولى تأليف أكثر من 9 مسرحيات منها: "مجاريح"، "صرخة"، "البوشية"، و"صهيل الطين"، وحاز العديد من جوائز التأليف المسرحي، منها: جائزة أفضل نص في المهرجان المسرحي لدول مجلس التعاون الخليجي 2003 عن مسرحية "غصّيت بك يا ماي"، جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2004 عن "ليلة مقتل العنكبوت"، جائزة أفضل نص في أيام الشارقة المسرحية 2005 عن "بقايا جروح"، جائزة أفضل نص في أيام الشارقة المسرحية 2006 عن "مولاي يا مولاي"، جائزة أفضل نص في أيام الشارقة المسرحية 2007 عن "البقشة"، جائزة أفضل نص مسرحي في أيام الشارقة المسرحية 2008 عن "صرخة"، المركز الأول في مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي 2008 عن مسرحية "انفجار".

في طليعة كتّاب المسرح الذين سجلوا حضورهم بقوة في السجل الذهبي لجوائز أيام الشارقة المسرحية، التي حصد فيها جائزة أفضل نص مسرحي لست دورات متتابعة، فضلا عن حصوله على اللقب ذاته في مسابقة جائزة الشارقة للكتابة المسرحية.