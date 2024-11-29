“تذكير”: هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يلتقيان مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصحافة التركية معلومات جديدة عن المسلسل الجديد الذي يحمل اسم “‏Reminder” – تذكير، والذي يجمع الثنائي هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، بعد تعاونهما في فيلم “اتركه للرياح”.

وأعلنت الصحافية التركية بيرسين ألتونش أسماء جديدة ستنضم إلى هذا المسلسل، والذي من المرتقَب أن يُعرَض عبر منصة “ديزني بلس” الرقمية، كما كشفت عن أدوارهم في العمل إلى جانب أرتشيل وأردوتش.

ستؤدي أرتشل دور “قونيش”، وهي فتاة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغل منصب رئيسة تحرير مجلّة مخصّصة لعشاق الدراجات النارية. أما أردوتش، فسيؤدي دور “دينيز”، وهو مهندس معماري مشهور جدّاً، يتمتّع بشخصية كاريزمية جذابة، وتُثير هويته فضول متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب التقارير، تنضمّ الممثلة باشاك جومولجينيلي إلى المسلسل أيضاً بدور “أوماي”، حبيبة “دينيز”، التي ارتبط بها بعد انفصاله عن “قونيش”. بالإضافة إلى الممثل فياض شريف أوغلو الذي سيؤدي دور “بوران” حبيب “قونيش” الحالي.

وكشفت ألتونش أخيراً عن حلول الممثلَّين ميليس مينكاري وفرات ألتونميشه ضَيفَين في مسلسل “التذكير”. ستؤدي مينكاري دور “إيتشا”، شقيقة “قونيش” (أرتشيل)، وهي مغنّية شابة تحلم في الدراسة في الخارج، وتُشجّع علاقة الحب التي تجمع شقيقتها والمهندس “دينيز” (أردوتش). أما ألتونميشه، فسيؤدي دور الشاب الذي يستعدّ للزواج بها.

تدور قصة المسلسل حول عاشقَين انفصلا في السابق، وهما ألتونش وأردوتش، لكنّهما يستعيدان حبهما العميق والعاطفي في إطار رومانسي واقعي.

وفي منشور سابق، كتبت ألتونش عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “هجوم طموح من “ديزني بلس”… باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يلتقيان في مسلسل بعد الفيلم، إذ يستعد مدير شركة “03Medya” سنر أيار لجمعهما للمرّة الثانية لصالح شركة “ديزني بلس”، التي تستعدّ للعودة إلى القطاع بعد فترة انقطاع قصيرة”.

وأضافت: “يحمل سيناريو المسلسل اسم “Reminder”، من تأليف أحمد فاتان وأوزغور أونورمه، الذي كتب سابقاً مشروعي “فاطمة” و”عساف”، وسيتوّلى أيضاً إخراج المسلسل”.