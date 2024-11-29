اتهامات جديدة ضد محمد الفايد: 90 امرأة يدّعين تعرضهن للاعتداء الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ارتفع عدد النساء اللواتي يتّهمن المالك السابق لمتجر “هارودز” محمد الفايد، بالاعتداء عليهنّ جنسيا واغتصابهنّ إلى 90 امرأة بعدما كان 60 في السابق، وفق ما أعلنت الأربعاء شرطة لندن التي تحقق مع عدد كبير من المتواطئين المزعومين.
وأشارت الشرطة إلى أنّ عددا كبير من المشتكيات الإضافيات أبلغن عن “جرائم متعددة”، من دون ذكر أي منها. ولم توفر الشرطة تفاصيل عن هوية الضحايا.
وأكدت شرطة لندن أيضا أنها تحقق مع “عدد معين من الأشخاص الذين كانوا مقربين” من رجل الأعمال المصري.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، يتم التحقيق مع خمسة أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة إنها “تتابع كل خطوط التحقيق المعقولة”، مشيرة إلى انها أنهت مراجعة أكثر من 50 ألف صفحة من الأدلة، بينها بيانات سابقة كثيرة.
وكانت الشرطة أعلنت في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) أنها أحالت إلى “المفتشية العامة للشرطة” شكاوى امرأتين تتناول وقائع تعود إلى عامي 2008 و2013. وأكدت في الوقت نفسه تقريبا، أنها اطلعت على الطريقة التي تم التعامل بها مع 21 شهادة “رُفعت قبل وفاة محمد الفايد”.
وتوالت الاتهامات ضد محمد الفايد منذ بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في أيلول (سبتمبر) الماضي، يتحدث عن حالات متعددة من الاغتصاب والاعتداء الجنسي يُتهم بارتكابها رجل الأعمال المصري الذي توفي في آب (أغسطس) 2023 عن 94 عاما.
وتعود أقدم الوقائع إلى العام 1979، بحسب الشرطة.
واستمرت هذه الاعتداءات الجنسية من جانب الفايد أكثر من ثلاثين عاما، حتى سنة 2013.
وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، اتهمت ثلاث نساء كنّ يعملن في متجر “هارودز” صلاح الفايد، شقيق محمد الفايد، باغتصابهن.
وحدثت حالات الاغتصاب المفترضة هذه في لندن وجنوب فرنسا وموناكو بين عامي 1989 و1997. وتؤكد النساء الثلاث أن محمد الفايد اغتصبهن أيضا.
وقالت مجموعة “العدالة لناجيات هارودز” إن أكثر من 420 شخصا، من الضحايا ولكن أيضا الشهود، اتصلوا بها بشأن وقائع تتعلق بشكل أساسي بالمتجر اللندني الكبير وكذلك نادي فولهام لكرة القدم وفندق ريتز في باريس وأماكن أخرى.