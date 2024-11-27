أغنية ستار سعد الجديدة تحقق هذا الرقم في أسبوع واحد

ميرنا وليد - بيروت - أطلق نجم الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس"، الفنان العراقي ستار سعد، عملاً جديداً بعنوان "حلوين" بأسلوب عصري وشبابي.

وتُحقق الأغنية نجاحًا لافتًا، إذ بدأت تقترب من تحقيق النصف مليون مشاهدة على يوتيوب.

العمل كلمات الشاعرَين سام الشمري وبهاء كامل، وألحان محمود إياد، ويتميّز بإيقاع عصري يتناسب مع ذوق جمهور الشباب.

وقد جاء التوزيع عصريًّا ومبتكرًا، وهو من توقيع الموزع رغيد.

أمّا الإخراج، فقد تولاه المخرج هاشم جاسم، الذي عمل على تقديم العمل بشكلٍ مرئيّ يعكس روح الأغنية وأسلوبها الشبابي.

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