رامي صبري يُنهي أزمته مع ويجز ويؤكد: أخويا الصغير وأنا مسامحه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - وضع الفنان رامي صبري حداً لأزمته مع مطرب الراب ويجز، والتي شهدت تبادُل التصريحات الهجومية والساخرة من قِبَل الطرفين على مدار الأيام الماضية. وقد أعلن رامي صبري عن انتهاء الأزمة ومسامحة ويجز، وذلك من خلال منشور على صفحته بموقع فيسبوك، جاء رداً على منشور الشاعر تامر حسين، والذي عاتب فيه ويجز على كلامه وأكّد على مكانة رامي صبري بين نجوم الغناء.

تامر حسين يعلّق على أزمة رامي صبري وويجز

الشاعر تامر حسين كان قد كتب على حسابه بموقع فيسبوك؛ موجهاً حديثهبخصوص تصريحاتقائلاً: "شهادتي فيك مجروحة، أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي، وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد، وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامي، أنت رقم 2 في الاستماع بعد الهضبة، ألبوم مكانك وفي الصدارة".يمكنكِ قراءة أغانٍ مثيرة للجدل في صيف 2024: أبرزها لـ محمد حماقي ورامي صبري

وتابع تامر حسين: "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إني شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب، جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللي قالها مش أرقامك، ولا الطريقة مُناسبة، وأنت الكبير يا روما. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلي أغنية البخت وبتقول لي الراجل ده عنده حاجة مختلفة مكنش هيزعل كده، دي شهادة حق والله".

ورد رامي صبري على تامر حسين وكتب: "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم، شكراً على كلامك الجميل اللي زيك. ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

بداية خلاف رامي صبري وويجز

الجدير بالذكر، أن بداية الخلاف كانت عندما أجرىلقاءً في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وقال: "المهرجان مش بيتغنى حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، لكن مش هو اللون اللي ممكن أغنيه.شاطر ومجتهد وفرض نجاحه وأغانيه معروفة، وأنا لسه عند كلامي إني مبفهمش كلمات أغانيه، فيه أغاني بتاعته لغاية دلوقتِ مبفهمش كلماتها".

وقام ويجز بالرد على حديث رامي صبري خلال مقطع مصوّر عبْر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، ووجّه رسالة واضحة لـ رامي صبري، قال فيها: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أيّ وقت على أيّ حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي دا بقى كل لما يقعد 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده، طيب أنت بتتكلم إمتى عن بتوع البوب اللي أنت منهم، على فنك ومجالك وكده".

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وتابع ويجز: "أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب دا حاجة، ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ما أنت قلت قبل كده؛ فمش هتعرف تعمله؛ فأنت مبتقدّرش الفنانين دول، شايفهم بيحاولوا يوصلوا لليفل أنت فيه، في حين إنهم معديينك، أنت مش رقم 2 يا رامي، أنت رقم 19 مثلاً، أنت بعيد أوي".

زوجة رامي صبري تدافع عن زوجها

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وبدورها دافعت زوجةعنه، وقالت من خلال حسابها بموقع إنستغرام موجِّهة كلامها إلىقائلة: "ده يا حضرة، فنان من أهم الفنانين في الوطن العربي ومن أهم الأصوات، ده لو حضرتك مش معانا في مجال المزيكا. وبعدين والله يا ريتعنده الوقت بتاع حضرتك الفاضي أوي بتاع 5 شهور فاضي، يا ريت كنا نتمنى".

وتابعت زوجة رامي صبري: "أما بقى موضوع رامي رقم كام ده، هو الحقيقة مش شاغل بال رامي أوي، بس لو حضرتك شايف إن رامي رقم 19، مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقى أنت مش موجود على الخريطة من الأساس، أغنية واحدة من رامي صبري، واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف إنت بتتكلم عن مين! قبل ما تتكلم لأنك واضح إنك عندك شغل تاني غير المزيكا".

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