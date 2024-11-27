سيرين عبد النور تنشر فيديو أثناء قيادتها السيارة وهي تغني الدنيا حلوة لـ نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - بمعنويات عالية ومرتفعة، أطلت الفنانة سيرين عبد النور من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام وهي تضحك سعيدة أثناء قيادتها سيارتها بينما كانت تستمع فَرِحَةً لأغنية "الدنيا حلوة" للفنانة نانسي عجرم وترافقها غناءً ببعض مقاطع الأغنية وتتفاعل مع كلماتها التي تدعو للتفاؤل والسعادة. وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو بعبارة أخذتها من الأغنية "يا زعل باي باي الدنيا حلوة". ووضعت إيموجي القلب الأحمر والعلم اللبناني.

سيرين عبد النور: الدنيا حلوة

ومع دخول لبنان مرحلة وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، أطلت سيرين عبد النور من داخل سيارتها حيث نشرت فيديو لها على حسابها على إنستغرام وهي تبدو سعيدة وتغني لعودة الأمن لوطنها. وكان لافتاً أن سيرين عبد النور لم تختر أغنية خاصة بها لتقديمها وغنائها وتصويرها ونشرها على حساباتها على السوشيال ميديا الخاصة بها، إنما بدت متواضعة وتتمتع بروح فنية جميلة مع اختيار أغنية لفنانة أخرى لتغنيها وتنشر مقطع الفيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي تؤدي الأغنية. وكانت ترافق نانسي عجرم بغناء أغنيتها "الدنيا حلوة".

وأبرزت الكاميرا سيرين عبد النور وهي تؤدي مقطعاً من الأغنية جاء فيه "خلي روحك عالية وهاي ويا قلبي غني كمان وكمان وصل غناي لكل مكان وأنا لو عليّ دي الوقت جاية علشان أقول يا زعل باي باي، الدنيا حلوة". وكأنما تريد أن تقول أن لا زعل ولا حزن بعد اليوم إنما فرح بعد انتهاء الحرب.

وأطلت سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وبسيطة وبدت بغاية الجمال والتفاؤل والسعادة. وتفاعل المعلقون مع غناء سيرين عبد النور وتمنوا أن تبقى سعيدة طيلة حياتها وألا تفارق الابتسامة وجهها. وأثنوا على جمالها وتفاؤلها.

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علاقة طيبة بين سيرين عبد النور ونانسي عجرم



وتجدر الإشارة إلى أن علاقة طيبة تجمع النجمتين سيرين عبد النور ونانسي عجرم. وهما تتبادلان دوماً عبارات التهنئة والإشادات بأعمال تنشرانها. فمرة وبعد إصدار نانسي عجرم أغنيتها "بدي حدا حبو"، بادرت سيرين عبد النور لتهنئتها وكتبت عبر حسابها على إكس "مين متلي بس يشوفها ويشوف نجاحها بيفرح من قلبو مبروك يا حلوة لبنان نجاحك المميز المتجدد دايماً". فردت نانسي عجرم عليها وكتبت "إنتي كل الحلا. شكراً سيرين".



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