شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تنضم لفريق عمل مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورت النجمة ياسمين عبد العزيز عددا من مشاهد مسلسلها الجديد وتقابل حبيب، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وإنتاج سينرجى، حيث صورت ياسمين وفريق العمل 4 أيام، ومن المقرر أن تعود للتصوير غداً بعد راحة لمدة 24 ساعة، حيث كثف مخرج العمل تصوير المشاهد الأولى، وانضمت مؤخرا الفنانة الشابة منة عرفة إلى أبطال المسلسل.

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لأبطال العمل وهى كالتالى.. ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، انوشكا، نيكول، حنان سليمان، صلاح عبد الله، ندى موسى، رشوان توفيق، محمود ياسين جنيور، انجى كيوان، جيهان خيرى، سمر عبد الوهاب، حمدى هيكل، بسنت شوقى، منة عرفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بعض الأسماء الممثلين الثانويين.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" فى رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.