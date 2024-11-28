رئيس بلدية النبي شيت: 50 وحدة سكنية تقريبا تعرضت لتدمير كلي و260 لتدمير جزئي

كشف رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي، أنّ "50 وحدة سكنيّة تقريبًا تعرّضت لتدمير كلّي، و260 وحدة سكنيّة تعرّضت لتدمير بشكل جزئي، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأشار في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "النّبي شيت تعرّضت لـ110 غارات إسرائيليّة، وقد بلغ عدد الشّهداء 54، بينهم 18 شهيدًا من المدنيّين، بالإضافة إلى سقوط 8 جرحى"، مؤكّدًا أنّ "البلديّة كانت تقوم بدورها على أكمل وجه في ظلّ القصف".