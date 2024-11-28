زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام قنابل عنقودية في قصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "روسيا بقصف البنى التحتية للطاقة في بلاده بقنابل عنقودية، ما أدى إلى تعطيل مواقعها وتعقيد الإصلاحات". وأكد أن "هذه الذخائر العنقودية تعقد بشكل كبير مهمة عناصر الإنقاذ والمهندسين الكهربائيين في إزالة عواقب الضربات، وتشكل تصعيدا حقيرا للتكتيكات الإرهابية الروسية"، مشددا على أن بلاده بحاجة إلى "أنظمة دفاع جوي الآن".

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