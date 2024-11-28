سانا: محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي وفرت وسائط نقل لعودة اللبنانيين إلى الحدود

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي وفرت اليوم وسائط نقل لعودة اللبنانيين ‏الوافدين إلى الحدود اللبنانية. ‏ وأوضح مدير شركة النقل الداخلي في اللاذقية طارق عيسى أنه بعد تأمين إقامة الوافدين اللبنانيين وتوفير المستلزمات لهم، تعمل ‏شركة النقل الداخلي اليوم على تسهيل عملية نقلهم لعودتهم إلى وطنهم، من ‏خلال توفير وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في ‏المحافظة. ‏

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