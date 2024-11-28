اخبار العالم

سانا: محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي وفرت وسائط نقل لعودة اللبنانيين إلى الحدود

0 نشر
0 تبليغ

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي وفرت اليوم وسائط نقل لعودة اللبنانيين ‏الوافدين إلى الحدود اللبنانية. ‏

وأوضح مدير شركة النقل الداخلي في اللاذقية طارق عيسى أنه بعد تأمين إقامة الوافدين اللبنانيين وتوفير المستلزمات لهم، تعمل ‏شركة النقل الداخلي اليوم على تسهيل عملية نقلهم لعودتهم إلى وطنهم، من ‏خلال توفير وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في ‏المحافظة. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي وفرت وسائط نقل لعودة اللبنانيين إلى الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا