الجيش السوري: نتصدى لهجوم كبير يشنه مسلحو "النصرة" منذ صباح أمس بريفَي حلب وإدلب

أعلنت القيادة العامّة للجيش والقوّات المسلّحة السّوريّة، أنّ "التّنظيمات الإرهابيّة المسلّحة المنضوية تحت ما يُسمّى "جبهة النّصرة الإرهابيّة" والموجودة في ريفَي حلب وإدلب، قامت بشنّ هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح يوم الأربعاء 27/11/202، بأعداد كبيرة من الإرهابيّين وباستخدام الأسلحة المتوسّطة والثّقيلة؛ مستهدفةً القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكريّة في تلك المناطق".

وأوضحت في بيان، أنّ :"قوّاتنا المسلّحة قد تصدّت للهجوم الإرهابي الّذي ما زال مستمرًّا حتّى الآن، وكبّدت التّنظيمات الإرهابيّة المهاجِمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، مشيرةً إلى أنّ "قوّاتنا تقوم بمواجهة التّنظيمات الإرهابيّة بمختلف الوسائط النّاريّة وبالتّعاون مع القوّات الصّديقة".