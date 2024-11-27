ميرنا وليد - بيروت - علاقة صداقة جمعت بين الممثلين ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت بعد لقائهما في الفيلم الشهير Titanic وقد إستمرت لسنوات طويلة بالرغم من الظروف التي حالت دون لقائهما غالباً كما أن جائحة كوفيد فرضت التباعد بينهما وحين إلتقيا بعد فترة طويلة لم تتمالك كايت نفسها وإنهمرت الدموع من عينيها ولم تستطع التوقف عن البكاء، وكشفت قائلة "لقد عرفت ليوناردو لفترة تمتد الى نصف حياتي".
وأضافت ونسلت أن ليوناردو هو صديق مقرب وقد أمضيا أوقاتاً معاً خلال تصوير Titanic ولم تكن ممتعة جداً. يذكر أن كايت هي أول من قبّلها دي كابريو بعد فوزه بجائز الأوسكار عام 2016 ووصفته بالرجل الصلب والشريف وما زال محافظاً على صداقته مع الممثلين الذين شاركوه في فيلم Titanic.
كانت هذه تفاصيل خبر بكت كايت وينسلت حين رأت ليوناردو دي كابريو وإليكم الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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