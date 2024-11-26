هكذا ظهر أبطال مسلسل فقرة الساحر في البرومو التشويقي له

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - "فقرة الساحر" عمل درامي منتظر عرضه قريباً، يضم عدداً من النجوم وهم: أسماء جلال، طه الدسوقي، علي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي لكبار النجوم، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود للساحة الدرامية بعد غياب ثلاث سنوات.

البرومو التشويقي لمسلسل فقرة الساحر

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من جانبها حرصت الفنانة أسماء جلال على الترويج للمسلسل، من خلال نشر البرومو التشويقي له عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وظهرت فيه برفقة الفنان طه الدسوقي وعلي قاسم، ويبدو أنهما تم اختطافهما من قبل أشخاص مجهولين، وكان ذلك جلياً لحظة إزالة غطاء كان يمنعهم من رؤية ما يحدث حولهم، إلى جانب تقييد حركتهم. كما ظهر في خلفية البرومو صوت طه الدسوقي وهو يتحدث ويقول: "الناس ما بيتقسموش لأغبيا وأذكيا، الناس نوعين، في ناس طماعين وفي إحنا".

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نشاط فني لـ أسماء جلال

على جانبٍ آخر، تواصل الفنانة أسماء جلال التحضير للجزء الثاني من مسلسل " أشغال شقة" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025؛ إذ حقق جزء العمل الأول نجاحاً كبيراً وقت عرضه، لإعجاب الكثير بقصته التي دارت حول "حمدي" هشام ماجد و"ياسمين" أسماء جلال، اللذين يُرزقان بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

وفى الوقت نفسه بدأت "أسماء" مؤخراً تصوير فيلم "إن غاب القط" بمشاركة آسر ياسين، محمد شاهين، علي صبحي، وسماح أنور، وهو من تأليف وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.

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وفي سياقٍ متصل، يُعرض لـ أسماء جلال فيلم "الفستان الأبيض" الذي يجمعها بالفنانة ياسمين رئيس الذي انطلق في صالات السينما يوم الأربعاء الماضي 20 من نوفمبر، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، بالإضافة إلى مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" إخراج هادي الباجوري، وتقدم قصة رومانسية تجمعها بالفنان كريم فهمي خلال أحداث الفيلم.

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