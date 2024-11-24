حبس أحمد فلوكس 6 أشهر وغرامة بتهمة حيازة ممنوعات

ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة الجنايات اليوم الأحد، بحبس الممثل المصري أحمد فلوكس لمدة 6 أشهر مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت فلوكس في إحدى القرى السياحية بمطروح، حيث عثر بحوزته على علبة سجائر تحتوي على سجارة مخلوطة بالحشيش، وأقر باستخدامه الشخصي. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته للمحكمة، ويواجه فلوكس قضايا أخرى، حيث أيدت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبسه سنة وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف هاني سامي في 2023، كما يقضي فلوكس عقوبة السجن لمدة عامين في قضية سب وقذف ياسمين عزت، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة.
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