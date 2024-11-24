إلغاء الجزء الثاني من فيلم "Wolfs" لـ جورج كلوني وبراد بيت

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة Apple إلغاء خطط إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الجريمة "Wolfs"، الذي كان من بطولة جورج كلوني وبراد بيت، وفقاً لتصريحات المخرج جون واتس. وأكد واتس في تصريح له أنه لا يعتزم إخراج تكملة للفيلم، مشيراً إلى عدم وجود خطط حالية لذلك.

في وقت سابق، كان من المقرر أن يُعرض الفيلم الأصلي بشكل محدود عبر منصة "Apple TV+" بعد تقليص خطة الإصدار السينمائي الكامل. كما ترددت أنباء عن تطوير جزء ثانٍ، لكن هذه التقارير نفتها تصريحات واتس الأخيرة.

رغم ذلك، كشفت مصادر لمجلة "Variety" أن كلوني وبراد بيت سبق أن أعادا جزءاً من أجورهما لضمان إنتاج الفيلم والحصول على إصدار سينمائي، لكن الفكرة أُلغيت في النهاية. كما لم يُعلق النجمان على القرار حتى الآن، مما أثار تساؤلات الجمهور حول أسباب الإلغاء المفاجئ.

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