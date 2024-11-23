عيضة المنهالي يدخل القفص الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل المغنّي الإماراتي عيضة المنهالي بزفافه أمس (الخميس) بحضور عدد من شيوخ آل نهيان وآل مكتوم، بالإضافة إلى ولي عهد إمارة رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وشارك المنهالي متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من الزفاف، كما شكر كل مَن حضر، وعلى رأسهم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وتقدّم عدد كبير من الفنانين بالتهاني إلى المنهالي، على رأسهم: فايز السعيد، بلقيس، حبيب غلوم، نيفين ماضي، وأريام.

وكان المنهالي قد عقد قرانه في أيلول (سبتمبر) الماضي.

يُذكر أن آخر أعمال المنهالي الغنائية، أغنية ثنائية (ديو) مع النجم الإماراتي حسين الجسمي بعنوان “هامة العز”، وهي رؤية روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وألحان الفنان فايز السعيد، ومن كلمات الشاعر أحمد المري، وتوزيع زيد عادل.