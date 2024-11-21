نوال الزغبي.. “لبنانية للنخاع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت فيه اعتزازها الكبير بهويتها اللبنانية، رغم كل التحديات والظروف الصعبة التي تواجه لبنان وشعبه.

وكتبت نوال في منشورها: “دمي لبناني… وقلبي لبناني… لبنانية للنخاع”، معبّرة عن مدى ارتباطها بجذورها الوطنية وفخرها بانتمائها لهذا الوطن الذي طالما كان مصدر إلهام لها ولمسيرتها الفنية.

حظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي نوال الزغبي، حيث عبّر الجمهور عن تقديرهم لصراحتها وحبها الكبير للبنان، وسط دعم كبير لها في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

يُذكر أن نوال الزغبي تُعتبر من أبرز الفنانات اللبنانيات اللواتي طالما عبّرن عن اعتزازهن بلبنان، سواء من خلال تصريحاتها أو أعمالها الفنية التي تحمل في طياتها روح الهوية اللبنانية.