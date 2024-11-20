أنباء عن سحب الجنسية من نوال الكويتية وهذه الحقيقة

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار عن سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال الكويتية وتم الحديث عن وجود اسمها بين 37 شخصية، صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم، كونها عراقية الأصل.



وتصدر اسمها قوائم العبارات الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي الا انه في الحقيقة هذه الاخبار لا صحة لها ولم يتم اصدار اي مذكرة او قرار رسمي بهذا الشأن وهذه المعلومات هدفها فقط الاساءة. ولم تعلق نوال حتى الساعة على هذه الاخبار التي انتشرت وتجاهلت مطلقي هذه الشائعات خصوصا انها ليست المرة الاولى التي تكون فيها ضحية هذا النوع من الأفعال المسيئة .