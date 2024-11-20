هدير عبد الرازق تواجه 5 تهم جديدة والنيابة العامة تتحرك

ميرنا وليد - بيروت - تواجه البلوغر المصرية هدير عبد الرازق 5 اتهامات رسمية، من قبل النيابة العامة بعد التحقيقات، وقد تم تحديد 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 كموعد لأول جلسات محاكمتها.



أما التهم فهي :

أولًا: نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحتوى يهدف إلى الإغراء في محاولة لاستمالة الأنظار إليها.

ثانيًا: ارتكاب فعل علني فاضح يتضمن إغراء بمفاتنها، من خلال صور وفيديوهات نشرتها على حساباتها، كما تستخدم عبارات وتلميحات جنـ ـسية.

ثالثًا: دعوة صريحة لممارسة الفجور عبر منصاتها الاجتماعية.

رابعًا: الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، اذ ان محتواها يتعارض مع التقاليد والقيم.

خامسًا: إنشاء واستخدام حسابات على منصات بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم السابقة.