أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بميلادهما بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - احتفل الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي بيوم ميلادهما بطريقة رومانسية خاصة، وشارك حلمي جمهوره ومتابعيه عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصور هذا الاحتفال البسيط.

الثنائي يحتفلان بميلادهما

أحمد حلمي ومنى زكي خلال الاحتفال بعيد ميلادهما الصورة ستوري من حساب حلمي

أحمد حلمي ومنى زكي خلال الاحتفال بعيد ميلادهما الصورة ستوري من حساب حلمي

أحمد حلمي ومنى زكي خلال الاحتفال بعيد ميلادهما الصورة ستوري من حساب حلمي

ظهرفي إحدى الصور وهو يحتضن زوجته بطريقة عفوية، وشارك الجمهور بصور لأطباق الحلوى التي اختاراها لهذا الاحتفال، وكان مكتوباً عليها بالشوكولاتة: "يوم ميلاد سعيد يا"، وطبق آخر مكتوب فيه اسمه.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور، وقاموا بتهنئة الثنائي بيوم ميلادهما وتمنوا لهما حياة هادئة ومستقرة ومزيداً من النجاح على مستوى الحياة الشخصية والعملية.

الجدير بالذكر أن ميلاد الثنائي الأشهر في الوسط الفني يوافق يوم 18 نوفمبر، حيث ولد حلمي في هذا اليوم من عام 1969، ويحتفل الآن بميلاده الـ55، أما منى فولدت في اليوم نفسه لكن في عام 1976، وتحتفل بميلادها الـ48.

أحمد حلمي يعترف بحبه

كشف الفنان أحمد حلمي قصة حبه لزوجته الفنانة منى زكي، وكيف اعترف لها بحبه، مؤكداً أن الارتباط بدأ بصداقة قوية، ثم اكتشفا أن تاريخ ميلادهما واحد، وحاول أن يصارحها بحبه، ولكن ظروفه المادية وقتها لم تكن تسمح.وروى تفاصيل اعترافه بحبه قائلاً: "أثناء خروجنا قلت لها سأخبرك بشيء مهم عند منطقة معينة، وبالفعل وقفت على طرف المركب وقلت لها بحبك وحينها ضحكت، وأسرعت لأصدقائها دون أن تنطق بكلمة، وفهمت من رد الفعل أن لديها مشاعر هي الأخرى".وتابع: "ثم سافرت لجنوب أفريقيا وقررت أن أرسل لها ورداً هناك، ولم أكن أعرف كيف سأقوم بذلك، فذهبت لمحل ورد بالزمالك وسألته، وتفاجأت أن لديهم تلك الخدمة، وبالفعل اخترت الورد، وكتبت الكلمات التي ستكتب على كارت البوكيه، وقال لي إنه سيرسل خلال أربعة أو خمسة أيام".

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وتابع: "بعد مرور أربعة أيام توقعت مكالمة منها ولكن لم أجد أي رد فعل، فقررت أن أتصل بها وسألتها ما أخبار الورد فقالت لي كيف عرفت فقلت لها عرفت ماذا، وهنا اكتشفت أن هناك شخصاً يرسل لها يومياً ورداً للفندق، الأمر الذي جعلها لم تنتبه للورد الذي أرسلته لها، فقلت لها إنني أرسلت بوكيه ورد، وهنا وجدت ردة الفعل التي كنت أنتظرها، وقالت لي إنها تحبني أيضاً".

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