دخلت التمثيل صدفة فأصبحت من أهم نجماته... محطات مضيئة في مشوار هند صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة التونسية هند صبري التي استطاعت أن تقدم للفن خلال السنوات الماضية مجموعة مميزة من الأعمال الفنية، وما زالت حتى الآن قادرة على العطاء بشكلٍ متطور يواكب تغيير فكر الجمهور وكذلك مستحدثات صناعة السينما والدراما، إليكم فيما يلي أبرز المحطات الفنية المضيئة في مشوار هند صبري بالتزامن مع الاحتفال بيوم ميلادها.

صدفة كانت سبب بدايتها

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بدايتها في مصر

تحدثت الفنانةمؤخراً عن بداياتها في مجال السينما، مؤكدة أنها في البدايات لم تحلم بأن تكون ممثلة ولكن الصدفة التي جعلتها تصبح في هذا المجال، وقالت خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات الجونة السينمائي الدورة السابعة: "لما كنت طفلة، عمري ما حلمت أكون ممثلة، ولكن الموضوع كان بالصدفة، لما كنت في عيد ميلاد مع والدي وقال لي أحد الشخصيات الهامة في المجال إن وجهي سينمائي، وبعدها جاءت صدفة ورشحت لأعمال سينمائية أبرزها صمت القصور".البداية الحقيقة لمشواروتحديداً في مصر كانت خلال مشاركتها في فيلم "مذكرات مراهقة" مع أحمد عز للمخرجة إيناس الدغيدي، كما كان عامَا 2003 و2004 السبب في نقلة كبيرة في مشوارالفني، ففي العام الأول قدمت عايز حقي مع هاني رمزي، وكشفت خلال هذا العمل عن قدرتها على تقديم الكوميديا، أما دور يسرية في فيلم أحلى الأوقات فاعتبرتههو الدور الذي جعلها أقرب للجمهور.

هند صبري كان لها نصيب وحظ موفق في بدايتها الفنية، حيث تعاونت مع الفنان محمود حميدة في فيلم ملك وكتابة، وعلى الرغم من صغر دورها في فيلم عمارة يعقوبيان، لكنها كانت من القلائل بين نجمات جيلها الذين أسعدهن القدر للوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

هند صبري في الدراما

تجارب هند صبري القوية في السينما جعلتها جديرة ببطولة الأعمال الدرامية، ويعتبر مسلسل "عايزة أتجوز" واحداً من تجاربها المميزة في مشوارها الفني بشكلٍ عام وفي الدراما بشكلٍ خاص، فعلي الرغم من مرور ما يقرب من 15 عاماً على العرض الأول لهذا العمل، إلا أنه ما زال يُعرض حتى الآن ويتذكر الجمهور الكثير من المواقف التي عاشتها علا عبد الصبور.

واستثماراً لهذا النجاح، قامت هند صبري على مدار العامين الماضيين بتقديم جزأين من مسلسل "البحث عن علا" القائم بشكلٍ أساسي على حياة علا عبد الصبور بعد الزواج.

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تجربة الإنتاج

حبللفن جعلها تتوسع في هذا المجال، فأصبح دورها لا يقتصر على كونها ممثلة فقط، ففي السنوات الماضية أسست شركة إنتاج خاصة بها، وأكدت أن الهدف من هذه الشركة هو تنفيذ أعمال معينة تريد أن تشارك فيها من الألف للياء، وأوضحت أن الشركة لن تلتزم بتقديم أعمال بشكلٍ منتظم سنوياً.

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