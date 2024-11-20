اليوم.. محاضرة مع المخرج السينمائي جيم شيريدان بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع ضيف شرف المهرجان المخرج السينمائي المتميز جيم شيريدان، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ويديرها الناقد السينمائي محمد طارق.

أفلام المخرج جيم شيريدان

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يشتهر شيريدان بأفلامه التي تحتفي بالمكان وتأثيره العميق في النفس، ولهذا يشارك شيريدان بخبرته ورؤيته الفنية حديثاً مطولاً ويحكي كيف تساهم المناظر الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية والحبكة والنغمة البصرية والعاطفية العامة للفيلم.

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فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم. وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارِب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ورش عمل، وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق؛ مما يعزز من فرصة المساهمة في نموّ وتطوير مشاريع سينمائية جديدة، ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ45

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلماً من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، 37 عرضاً عالمياً أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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