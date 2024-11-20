شكرا لقرائتكم خبر عن بـ5.8 مليار ريال.. الدرعية تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي والمنطقة الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية