الاقتصاد

«زهرة الواحة» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ145 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربى الوطنى.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 145 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 20-11-2024م إلى 31-10-2025م.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بمبلغ 110 ملايين ريال.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام والتوسعات الرأسمالية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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