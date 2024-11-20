شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة الواحة» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ145 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربى الوطنى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 145 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 20-11-2024م إلى 31-10-2025م.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بمبلغ 110 ملايين ريال.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام والتوسعات الرأسمالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 145 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 20-11-2024م إلى 31-10-2025م.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بمبلغ 110 ملايين ريال.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام والتوسعات الرأسمالية.