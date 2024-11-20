سلطان المقبالي يكشف عن موعد عرض مسرحية "عشرين 4 وعشرين"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - كشف الفنان سلطان المقبالي عن استعداده لعرض مسرحية "عشرين 4 وعشرين"، على مدى ثلاثة أيام، أما عن موعد عرضها فسيكون غداً الخميس 21 من نوفمبر 2024. وقد شارك متابعوه بوستر المسرحية وعلق وكتب: "مسرحية عشرين 4 وعشرين بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية برنامج ستار، وتنفيذ مؤسسة مرحلة المسرح للفعاليات بمشاركة قروب أرين المسرحي، موعد العرض: غداً الخميس 21 من نوفمبر 2024م وحتى يوم السبت 23 من نوفمبر 2024م، المكان: مسرح كواليس".

ثم واصل المقبالي وكتب حول المسرحية: "عشرين 4 وعشرين هي مسرحية اجتماعية تجمع بين الكوميديا والدراما، وتتناول قضايا الهوية، والطموح، والصراع بين الماضي والحاضر من خلال قصص ثلاث شخصيات شابة تعيش صراعات داخلية وسط عالم مليء بالتحديات. لا تفوتوا هذا العرض! كونوا معنا لمشاهدة تجربة مسرحيتنا".

آخر عملين للفنان سلطان المقبالي

وكان آخر عملين قدمهما الفنان سلطان المقبالي الأول مسلسل "برود كات" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ منير الزعبي، ومن بطولة الفنان راشد الشمراني، أحمد العونان، علي الحميدي، سعيد صالح، بشير غنيم، ريماس منصور، نيرمين محسن، فيصل الدوخي، خيرية أبو لبن، على الشهابي، فخرية خميس بالإضافة إلى آخرين.

وتتناول أحداثه بعض القضايا الاجتماعية، من خلال حلقات منفصلة متصلة في قالب درامي كوميدي وتأتي الأحداث حول المحامي بندر ومساعده مشعل، وكذلك موظف شركة الطيران بيومي، والمفارقات التي يتسبب فيها كل من مقبل ومظفر داخل شركة الشحن التي يعملان بها، وتحدث الكثير من المغامرات والأحداث الغريبة.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "الميراث"، وهو أول مسلسل سعودي سوب أوبرا استمر لثلاث سنوات، بلغت حلقاته 750 حلقة، وضم ورشة من الكتَّاب على رأسها العالمي توني جوردن، إلى جانب كل من نور الشيشكلي، وجيسكار لحود، ومازن طه، وثائر العقل، أما الإخراج فيحمل توقيع المخرجين العالميين مثل كريستين ميليك وإندرا بوز، إلى جانب كل من تامر بسيوني وعبد الله الجنيب.

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي عن واقع الحياة في السعودية بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بعدما فارق عبد المحسن الحياة تاركاً وراءه وصية الميراث التي تُظهر معادن الجميع، وتحدث فرقة بينهم؛ ما يولد حقداً دفيناً بين أبطال المسلسل.

شارك بالعمل نخبة من النجوم منهم الفنانة هند محمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، راشد الشمراني، عبد العزيز السكيرين، حسن عسيري، نور حسين، عهود السامر، ولاء عزام، تركي الكريدس، فوزي المتعب، ولكابتن ريما، رنا الشافعي، عمران العمران، مهند بن هذيل، عبد الله القحطاني، سماح زيدان، ديمة الحايك، شيرين الرفاعي، ندى توحيد، عزام النمري، شيماء الفضل، ريم عبد الله، ومروة محمد.

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