ميرنا نور الدين تنضم الى مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصرية مرينا نور الدين لفريق عمل مسلسل"فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، والذي بدأ تصوير أولى مشاهده إستعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2025، المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي يحمل طابعًا دراميًا صعيديًا.
يجمع العمل ميرنا نور الدين وأحمد العوضي للمرة الثالثة بعد تعاونهما في مسلسلي "حكايات بنات" الجزء الرابع، و"الحصان الأسود" الذي عُرض في رمضان 2017.
يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الممثلين، منهم أحمد عبد العزيز، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، وصفاء الطوخي.
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