بالصور – أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بإطلالته وحركاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم أحمد الفيشاوي الجدل مرة جديدة خلال تواجده على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الخامس لـ”مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” بإطلالته واكسسواراته النسائية وحركاته الجريئة مع ابنة خاله سمية الألفي.

وظهر الفيشاوي مع سمية الألفي الصغيرة، خلال التقاط صور لهما على السجادة الحمراء وهو يقول للمصوّرين: “باركولي”… الأمر الذي دفع الكثيرين لسؤاله عن السبب وهل تزوج مجدداً؟ إلا أن الفيشاوي اكتفى بقول هذه الكلمة.

وإلى جانب كلامه، اثار الفيشاوي الجدل بحركاته وطريقته في التعامل مع قريبته، إضافة إلى بدلته الكحلية المطبعة بالورود ونسق معها اكسسوارات متنوعة من بينها اقراط متدلية لوجه نفرتيتي باللون الفضي، وما أثار الجدل أكثر إقدام الفيشاوي على لف أصابعه بلصقات الجروح الملونة بالرسوم.

وكان الفيشاوي قد كشف للمرة الأولى عن عدد زيجاته والتي فاجأت جمهوره، حيث اعترف الفيشاوي في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة بأنه تزوج خمس مرات وفشل في كل مرة في بناء العائلة التي كان يحلم بها، قائلاً: “تزوجت خمس مرات عشان أعمل عائلة وفشلت، فقلت أقعد لوحدي أربّي نفسي وأقعد مع نفسي عشان مضيّعش مستقبلي وأبوّظ اسم عائلتي”.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، فيلم “بنقدّر ظروفك”، الذي عُرض أخيراً في دور السينما، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول “حسن” و”ملك” اللذين يعيشان في حارة فقيرة ويواجهان ظروفاً معيشية صعبة، ويختبران مدى قدرة الحب على الصمود في ظل هذه الأجواء.