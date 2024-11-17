أحمد عز يكشف عن سر أمنية تحققت بمهرجان القاهرة السينمائي

كشف الفنان أحمد عز خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 عن أمنية تحققت بعد سنوات طويلة من دخوله المجال الفني.

جائزة فاتن حمامة للتميز

وقال الفنان أحمد عز بعد منحه جائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي أثناء التكريم: «من حوالي ٢٤ سنة خيروني بين أكمل في شغلي وبين بطولة أول فيلم سينمائي واخترت دخول مجال التمثيل بدون رغبة أهلي وأنا بصور كان مهرجان القاهرة هيشتغل وكنت مستني يجيلي دعوة لمهرجان القاهرة عشان أفرح أهلي ودخلت على الريد كاربت محدش عرفني وتلف الأيام وآجي أقف هنا واتكرم واخد جائزة اسم صاحبها لوحده جايزة ومن وزير الثقافة ونجم النجوم اللي مفيش زيه حسين فهمي وللأسف التكريم جه وأبويا وأمي مش موجودين».

وأضاف أحمد عز قائلا: «التكريم مش اجتهاد مني دا تكريم لكل واحد علمني وليه الفضل عليا واعتبر الجائزة حافز لي فيما هو قادم وأنا حاسس إني لسة معملتش حاجة وأهدي تلك الجائزة للنجم عادل إمام».

وكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، من بينها المخرج المصري يسري نصر الله الذي حصل على جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، والنجم أحمد عز الذي مُنح جائزة «فاتن حمامة للتميز»، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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