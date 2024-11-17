تكنولوجيا: TikTok يتيح الوصول إلى Symphony Creative Studio لجميع المعلنين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فتح TikTok إمكانية الوصول إلى Symphony Creative Studio لجميع المعلنين على منصته. الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم مجموعة من الميزات الخاصة بالفيديو والكلام، مما يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مقنع وفعال بسرعة أكبر.

تدرك الشركات والمبدعون بشكل متزايد أن جزءًا كبيرًا من مبيعاتهم يأتي عبر الإنترنت، ويعتبر العديد منهم TikTok منصة أساسية للوصول إلى فئة المستخدمين الأصغر سنًا الذين يتابعون الأخبار عبر التطبيق أكثر من أي وسيلة أخرى. يساهم الانتشار العالمي للتسويق المؤثر على TikTok وخوارزمياته في جعله منصة قوية للإعلانات.

يستفيد Symphony Creative Studio من بيانات TikTok حول المحتوى الأفضل أداءً لإنشاء مقاطع فيديو فعّالة. يقوم المستخدمون بتوفير أصول الفيديو الأولية ومعلومات المنتج، وسيقوم Studio AI بتوليد الفيديو باستخدام هذه الأصول جنبًا إلى جنب مع الأصول المرخصة التي يقدمها TikTok مجانًا.

وعلى الرغم من تصنيف الفيديوهات على أنها “تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي”، أفادت إحدى الشركات بزيادة في المبيعات من مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام عناوين URL لمنتجاتها.

يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء أشخاص افتراضيين لشرح المنتجات أو التعريف بالشركات، مع إمكانية تخصيص الصور الرمزية. يتيح ذلك استمرار الشركات في استخدام متحدثين رسميين، حتى بعد وفاتهم.

علاوةً على ذلك، يدعم Symphony Creative Studio ترجمة مقاطع الفيديو إلى لغات أخرى واستخدام الأصوات المستنسخة للوصول إلى جمهور عالمي.

لمن يحتاجون إلى جهاز حاسب جديد لتحرير مقاطع الفيديو، يمكن استخدام جهاز Microsoft Surface Pro 11 المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

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