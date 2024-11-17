تكنولوجيا: علامة HONOR تكشف عن هاتفها الذكي الجديد HONOR X9c أقوى هاتف مقاوم للكسر مدعوم1 بالـ AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض- 17 نوفمبر 2024: أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً، عن الإطلاق المرتقب لهاتف HONOR X9c، أحدث إضافة إلى سلسلة X الشهيرة. يأتي هذا الهاتف ليقدم الجيل الجديد من هواتف HONOR X المتينة والقوية، حيث يوفر تحسينات مذهلة في تجربة المستخدم من خلال الجمع بين المتانة الاستثنائية والحماية الشاملة، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل وتجربة التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي – كل هذا في تصميم أنيق وجذاب.

متانة مثالية مع مقاومة للسقوط والحرارة والماء

من منطلق التزامها بتطوير تقنيات جديدة لحل مشاكل المستخدمين، يأتي هاتف HONOR X9c الجيل الجديد مع شاشات مقاومة للسقوط، حيث يتميز بمقاومة قوية للسقوط من ارتفاعات تصل إلى مترين2.

يتميز الهاتف بأداء قوي حتى في أقسى الظروف الجوية، حيث يمكنه العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح من -30 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية3. يمكن للهاتف إجراء مكالمات صوتية تصل إلى 20 ساعة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية، و30 ساعة4 في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 55 درجة مئوية، مما يثبت تحمله في أصعب الظروف.

يأتي هاتف HONOR X9c بهيكل مقاوم للماء بتقنية ثلاثية الطبقات، مما يوفر حماية متكاملة ضد الماء، مع تصنيف IP65M لمقاومة الماء والغبار5. يستطيع الهاتف تحمل الرذاذ وتم اختباره للعمل بكفاءة حتى بعد غمره في الماء بعمق 25 سم لمدة تصل إلى 5 دقائق6. كما يدعم الهاتف التحكم باللمس حتى عند تعرض اليدين للماء أو الدهون، مما يجعله رفيقًا موثوقًا في جميع المغامرات.

توفر الشاشة المصنوعة من الزجاج المقوى حماية شاملة للهاتف وتعمل كدرع مقاوم للصدمات، بينما يضمن التصميم المنحني الفريد “Bézier” حماية ثلاثية الأبعاد حول الزوايا من أي صدمات تأتي من جميع الاتجاهات.

عمر بطارية يدوم طويلاً مع أمان مُعزز وشحن سريع

بفضل بطارية السيليكون-الكربون الكبيرة بسعة 6600 مللي أمبير، يعتبر هاتف HONOR X9c أول هاتف في الصناعة يقدم هذه التقنية المتطورة، مما يضع معيارًا جديدًا في تكنولوجيا البطاريات. يوفر الهاتف عمر بطارية طويل للغاية.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع بيوم كامل من استعمال الهاتف بسلاسة، مع ما يصل إلى 48.4 ساعة من بث الموسيقى و25.8 ساعة7 من مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت بشحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للهاتف الاستمرار في إجراء المكالمات لمدة تصل إلى 50 دقيقة8 باستخدام آخر 2% من عمر البطارية، بينما يعيد الشحن السريع السلكي من HONOR بقوة 66 واط شحن البطارية بسرعة فائقة لتمديد فترة الاستخدام. يضمن نظام الشحن الآمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي شحنًا آمنًا وفعالاً، مما يمنح المستخدمين راحة البال أثناء الشحن

تجربة تصوير ذكية بالذكاء الاصطناعي

يتميز هاتف HONOR X9c بكاميرا قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر كبير بحجم 1/1.67 إنش، ما يتيح التقاط صور بتفاصيل استثنائية وسطوع محسّن. يدعم الهاتف تقريب بصري دون فقدان الجودة يصل إلى 3x، مع ثلاثة أوضاع تصوير بورتريه مميزة – بورتريه للمشهد بالكامل (1x)، بورتريه واسع (2x)، وبورتريه عن قُرب (3x) – مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بورتريه رائعة بأطوال بؤرية متنوعة. لتعزيز تجربة التصوير، تم تزويد الكاميرا بتقنية OIS التي تقلل من التشويش والاهتزازات، ما يضمن صورًا فائقة الوضوح. كما يدمج الهاتف ميزات تصوير بالذكاء الاصطناعي مثل مستشعر الحركة بالذكاء الاصطناعي وميزة AI Eraser لتحسين جودة الصور وتبسيط عملية التعديل مباشرة من الهاتف.

تجربة استخدام ذكية بتصميم أنيق

يتميز HONOR X9c بتصميم نحيف للغاية مع لمسات من التيتانيوم المصقول، ما يجعله خفيف الوزن وأنيقًا بوزن لا يتجاوز 189 جرامًا وسماكة 7.98 ملم فقط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهاتف بأحدث نظام MagicOS 8.0 المستند إلى Android 14، ليمنح المستخدمين تجربة شخصية وسلسة، مزودة بميزات ذكية مثل Magic Capsule وAI Magic Portal وParallel Space.

الألوان، السعر، والتوافر

تلبيةً لتنوع أذواق المستخدمين، يتوفر HONOR X9c بأربعة ألوان جذابة: تيتانيوم أرجواني، برتقالي مُشرق، تيتانيوم أسود، وأخضر سماوي. سيتوفر الهاتف للطلب المسبق قريباً بسعر مناسب مع هدايا مثيرة.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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