تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يضيف ميزة مسودات الرسائل بدون مزامنة بين الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق WhatsApp عن ميزة مسودات الرسائل لمستخدميه، والتي تهدف إلى تذكيرهم بالرسائل التي بدأوا في كتابتها ولم يرسلوها لسبب ما.

تعمل الميزة بحيث عند كتابة رسالة وعدم إرسالها، يظهر مؤشر “مسودة” باللون الأخضر في بداية الرسالة داخل قائمة الدردشات. كما ستنتقل هذه الدردشة إلى أعلى القائمة، مما يسهل على المستخدمين معرفة الرسائل غير المرسلة.

لكن بعد تجربة الميزة على أجهزة في الهند، تم ملاحظة أنها لا تعمل مع الأجهزة المصاحبة، مما يعني أن المسودات لا تتم مزامنتها عبر الأجهزة أو الويب.

بالمقارنة مع تطبيق Telegram، الذي يسمح للمستخدمين بكتابة رسالة على جهاز وإرسالها من جهاز آخر، يتم التوصل إلى أن WhatsApp يفتقر إلى هذه الميزة. نرى أنه سيكون من المفيد إضافة دعم للأجهزة المصاحبة على WhatsApp لتحقيق تجربة أكثر توافقًا وسلاسة.

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