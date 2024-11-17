تكنولوجيا: تحديث جديد يمنح OnePlus 13 وضع Macro المميز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف OnePlus 13، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي في الصين، على تحديث برمجي جديد أضاف وضع ماكرو. بعد تثبيت التحديث، تظهر أيقونة البتلة في تطبيق الكاميرا، مما يتيح التقاط صور ماكرو باستخدام الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

يحتوي OnePlus 13 على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل تحمل علامة Hasselblad: كاميرا أساسية، وكاميرا فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة، وكاميرا مقربة بتقنية بيريسكوب مع تقريب بصري 3x. لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، زُوّد الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف مع معالج Snapdragon 8 Elite ويعمل بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15 في النسخة الصينية. ومع ذلك، ستعمل النسخة العالمية بواجهة OxygenOS 15.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت. ومع ذلك، يُتوقع أن تُطرح النسخ العالمية بخيارين فقط: 12 جيجابايت/256 جيجابايت و16 جيجابايت/512 جيجابايت.

صُمّم OnePlus 13 حول شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة، بدقة 1440 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية.

ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 100 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط، بالإضافة إلى ذلك، يحمل الهاتف تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار.

حاليًا، يتوفر OnePlus 13 في السوق الصينية فقط، ولم تُصدر العلامة التجارية أي تصريحات حول موعد توفره دوليًا.

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