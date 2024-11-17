شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 61 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر ومجموعة دول العشرين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين، حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .



وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار .

وكانت أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024:

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.

• خضراوات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.

• ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار .

• آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار .

• أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار .

• حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار .

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام .



وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار، ثم المانيا 3.3 مليار دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.



أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024:

• ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 8.2 مليار دولار .

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار .

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .

• حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار .

• سيارات وجرارات ودراجات وأجزواؤها بقيمة 2.7 مليار دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .

• منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار .

وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار ، ثم المانيا 129.8 مليون دولار ، ثم كندا 118 مليون دولار ، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار ، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار ، ثم تركيا 30.1 مليون دولار ، ثم الصين 19.5 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار ، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ، ثم تركيا 10.7 مليون دولار ، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ، ثم استراليا 9.2 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار .

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .