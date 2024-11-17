النشرة: غارة إسرائيلية على بلدة القصر الحدودية قضاء الهرمل وغارة على لبايا في البقاع الغربي

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة القصر الحدودية قضاء الهرمل. ولفت الى وقوع غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي.

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