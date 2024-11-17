أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ٣ آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمركز بشكل مباشر في بلدة الماري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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