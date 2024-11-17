اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت بلدة بيت ياحون، كما استهدف بغارة بلدة كفرشوبا.
ولفت الى ان غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت بلدة البازورية، والمعلومات الأولية تشير الى وقوع اصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية على بيت ياحون وكفرشوبا واصابات في غارة من مسيرة على البازورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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