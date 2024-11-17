النشرة: غارات اسرائيلية على بيت ياحون وكفرشوبا واصابات في غارة من مسيرة على البازورية

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت بلدة بيت ياحون، كما استهدف بغارة بلدة كفرشوبا.

ولفت الى ان غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت بلدة البازورية، والمعلومات الأولية تشير الى وقوع اصابات.