القناة 13: نتانياهو يعقد مداولات أمنية طارئة بشأن الأسرى ضمن خطة جديدة لتحريك صفقة التبادل

يستعرض رئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنياع، "خطة جديدة" أعدها الجهاز بهدف "تحريك" مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال مداولات أمنية طارئة بعقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية؛ ونقلت القناة عن مصدر أمني رفيع قوله إن "الاجتماع يأتي في ظل رفض حركة حماس للمقترحات الحالية المطروحة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد مقترحات جديدة سيتم استعراضها خلال النقاش".

وفي وقت سابق اليوم، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، خلال زيارة له إلى مقر قيادة الأسرى في الجيش الإسرائيلي، أن إعادة الأسرى هي "الهدف الأخلاقي الأهم" ضمن أولويات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وزعم كاتس أن الجهود المبذولة لإعادة الأسرى تُجرى دون أي "اعتبارات سياسية"، وأنه يشعر "بدافع إضافي" من كل لقاء يعقده مع عائلات الأسرى ومع فرق العمل. وتعهد كاتس "بالعمل مع الأجهزة الأمنية بكل الطرق الممكنة لإعادة الأسرى إلى وطنهم، سواء كانوا أحياءً أو غير ذلك".