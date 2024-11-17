"النشرة": استهداف مركز الجيش اللبناني في بلدة الماري وفريق الهيئة الصحية في بلدة حناوية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً فريق الهيئة الصحية في بلدة حناوية ومعلومات عن وقوع إصابات". كذلك أفاد المراسل، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت مركز الجيش اللبناني في بلدة الماري قضاء حاصبيا".

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